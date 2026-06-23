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23 июня 2026 в 11:11

Раскрыт неожиданный признак нежелания ЕС начинать переговоры по Украине

Грушко назвал споры о переговорщиках в ЕС признаком нежелания вести переговоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейский Союз не заинтересован в переговорах по Украине, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его мнению, внутренние дискуссии о том, кто будет представлять Европу, свидетельствуют о нежелании наладить диалог.

В Евросоюзе идут внутренние дискуссии, кто будет представлять Европу на этих переговорах. Я не буду называть фамилии, они у всех на слуху. Это никакая не тайна. Но уже это свидетельствует о том, что Евросоюз на самом деле не заинтересован в проведении переговоров, — заявил Грушко.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что процесс переговоров с Европой пока не стартовал, но события развиваются динамично. Он добавил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу с Брюсселем.

Также представитель Кремля заявил, что страны Европейского союза имитируют желание переговоров с Россией по украинскому вопросу. В реальности ЕС лишь подталкивает Киев сражаться дальше, отметил Песков.

Россия
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Евросоюз
Александр Грушко
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