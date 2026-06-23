Дни траура объявили в Воронежской области Губернатор Воронежской области объявил дни траура после атаки ВСУ до 25 июня

Период с 23 по 25 июня объявлен днями траура в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. 22 июня Воронеж атаковали ВСУ, в результате погибло пять мирных жителей.

В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура в Воронежской области. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги, — сообщил Гусев.

Губернатор выразил уверенность, что все причастные к атаке понесут наказание. Он также напомнил, что российские бойцы защищают страну на передовой — военные дадут достойный ответ.

Ранее Гусев сообщил, что семьи граждан, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по Воронежу, получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Он также подчеркнул, что всем пострадавшим при атаке местным жителям будет выплачено по 300 тыс. рублей.

До этого губернатор заявил, что системы ПВО сбили несколько высокоскоростных целей в небе над регионом. Он добавил, что в результате атак ВСУ за медицинской помощью обратились несколько десятков местных жителей.