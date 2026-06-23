Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 12:05

Дни траура объявили в Воронежской области

Губернатор Воронежской области объявил дни траура после атаки ВСУ до 25 июня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Период с 23 по 25 июня объявлен днями траура в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. 22 июня Воронеж атаковали ВСУ, в результате погибло пять мирных жителей.

В связи с трагедией подписал указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура в Воронежской области. В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги, — сообщил Гусев.

Губернатор выразил уверенность, что все причастные к атаке понесут наказание. Он также напомнил, что российские бойцы защищают страну на передовой — военные дадут достойный ответ.

Ранее Гусев сообщил, что семьи граждан, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины по Воронежу, получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Он также подчеркнул, что всем пострадавшим при атаке местным жителям будет выплачено по 300 тыс. рублей.

До этого губернатор заявил, что системы ПВО сбили несколько высокоскоростных целей в небе над регионом. Он добавил, что в результате атак ВСУ за медицинской помощью обратились несколько десятков местных жителей.

Регионы
Воронежская область
Александр Гусев
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вот вам свобода слова»: Лавров об отказе Politico в публикации статьи
Вандалы разгромили кладбище в Нижегородской области
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Российские военные дожимают остатки ВСУ на юго-западе Константиновки
В Минобороны рассказали о происходящем в Красном Лимане
Стало известно, почему Екатерина Волкова выписалась из больницы
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.