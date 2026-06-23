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23 июня 2026 в 11:51

Стало известно, что изменится для россиян после модернизации «Почты России»

Боярский: закон о модернизации «Почты России» избавит от бумажных уведомлений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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С новым законом о модернизации «Почты России» вместо бумажных заказных писем появится электронная почтовая система, работающая через личные кабинеты на портале госуслуг, рассказал глава комитета Госдумы по связи Сергей Боярский. По его словам, юридически значимая корреспонденция от организаций будет приходить туда автоматически и бесплатно для получателей, передает корреспондент NEWS.ru.

Создается электронная почтовая система. По сути, мы в «цифру» переводим то, что сейчас существует на бумаге. Подчеркну, для граждан это будет удобно и произойдет автоматически. То есть, теперь юридически значимая корреспонденция, по сути, заказные письма в старом варианте, смогут приходить в личные кабинеты государственных услуг с тех юридически значимых адресов, которые юридические лица обязаны будут открыть в почте России. Для граждан существование такой возможности будет бесплатным, как и получение юридической значимой корреспонденции, — сказал Боярский.

Кроме того, у граждан появится возможность отправлять цифровые заказные письма прямо из своего кабинета на «Госуслугах» без посещения почтового отделения. Бумажные извещения о получении писем и посылок, по словам Боярского, также уходят в прошлое — теперь уведомления будут приходить в виде СМС.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на модернизацию и поддержку «Почты России». Он предусматривает комплекс мер, включая новые источники финансирования и расширение функционала компании.

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