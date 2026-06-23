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23 июня 2026 в 10:58

Госдума рекомендовала принять законопроект о модернизации «Почты России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на модернизацию и поддержку «Почты России». Документ, внесенный кабмином, предусматривает комплекс мер, включая новые источники финансирования и расширение функционала компании, сказано в публикации на платформе МАКС.

Одним из ключевых нововведений становится возможность для «Почты России» за плату принимать у граждан физические заявления на госуслуги, доставлять их и приносить обратно результаты. Также компании разрешат привлекать юридических лиц для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на платежных документах . Согласно отзыву правительства, реализация этих инициатив позволит сохранить не менее 38 тыс. рабочих мест и обеспечить ежегодный доход до 17,2 млрд рублей к 2030 году .

Законопроект также предусматривает создание электронной почты на базе «Госуслуг». Пользователи получат защищенные ящики для юридически значимой переписки с госорганами и ЦБ. Бесплатная доставка будет только для важных сообщений, остальные услуги платные. Доступ к почтовым ящикам в домах ограничат «Почтой России», УК и поставщиками услуг. Жильцы смогут расширить этот перечень через собрание. Квитанции за ЖКУ будут направляться в личный кабинет на «Госуслугах», что будет считаться надлежащим уведомлением.

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 50 тыс. рублей для «Почты России» за нарушение порядка направления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей.

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Госдума
Почта России
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