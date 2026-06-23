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23 июня 2026 в 12:15

Лавров назвал иностранного президента «фюрером»

Лавров: Зеленского назначили на роль «фюрера»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президента Украины Владимира Зеленского назначили «фюрером», заявил в ходе посольского круглого стола по Украине российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, образ «оказался заразным». Выступление министра доступно на сайте ведомства.

Фюрер, он и есть фюрер. Его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что реальной целью Запада является под прикрытием переговоров спасение президента Украины. Министр также отметил, что Запад хочет добиться прекращения огня, чтобы остановить российское наступление и получить передышку, как это было в период минских договоренностей.

До этого заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что Европа не заинтересована в переговорах по Украине. По его мнению, внутренние дискуссии о том, кто будет представлять Европу, свидетельствуют о нежелании наладить диалог.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что страны Европейского союза имитируют желание переговоров с Россией по украинскому вопросу. В реальности ЕС лишь подталкивает Киев сражаться дальше, отметил Песков.

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