Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 11:25

Крупный пожар произошел на складе пластиковой продукции на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Южно-Сахалинске на улице Крайней произошел пожар в складском помещении с пластиковой продукцией, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, огонь охватил кровлю здания, площадь возгорания составляет около 900 квадратных метров.

На месте происшествия работают 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Ранее на юге Москвы произошел пожар. Огонь охватил здание, в котором находятся магазины и салоны красоты. Возгорание случилось на улице Речников, в районе Нагатинский Затон. Вскоре пламя распространилось на верхний этаж и крышу строения.

До этого на железнодорожном переезде в Псковской области произошло ДТП с участием фуры и тепловоза. Грузовой автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. В результате столкновения произошел сход колесных пар и возгорание секции тепловоза.

Регионы
Сахалин
пожары
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров объяснил, чем гордятся в Европе
«Вот вам свобода слова»: Лавров об отказе Politico в публикации статьи
Вандалы разгромили кладбище в Нижегородской области
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Российские военные дожимают остатки ВСУ на юго-западе Константиновки
В Минобороны рассказали о происходящем в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.