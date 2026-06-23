Крупный пожар произошел на складе пластиковой продукции на Сахалине

В Южно-Сахалинске на улице Крайней произошел пожар в складском помещении с пластиковой продукцией, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, огонь охватил кровлю здания, площадь возгорания составляет около 900 квадратных метров.

На месте происшествия работают 25 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

Ранее на юге Москвы произошел пожар. Огонь охватил здание, в котором находятся магазины и салоны красоты. Возгорание случилось на улице Речников, в районе Нагатинский Затон. Вскоре пламя распространилось на верхний этаж и крышу строения.

До этого на железнодорожном переезде в Псковской области произошло ДТП с участием фуры и тепловоза. Грузовой автомобиль выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом. В результате столкновения произошел сход колесных пар и возгорание секции тепловоза.