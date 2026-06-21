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21 июня 2026 в 20:09

Появились подробности пожара на юге Москве, где загорелись 300 «квадратов»

Часть кровли обрушилась в полыхающем административном здании на юге Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Частичное обрушение кровли произошло в загоревшемся на юге Москвы административном здании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Известно, что из административного здания эвакуировали 60 человек.

Произошло частичное обрушение кровли, — сообщили агентству.

Ранее на юге Москвы вспыхнул пожар. Пламя охватило здание, где расположены магазины и салоны красоты. Возгорание произошло на улице Речников в районе Нагатинский Затон. По предварительным данным, огонь охватил верхний этаж и кровлю здания.

До этого появилась информация, что площадь пожара в административном здании на юге Москвы увеличилась до 300 квадратных метров. Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств возгорания.

Также в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области произошел пожар, унесший жизни трех человек. Еще двое получили травмы и были госпитализированы. Как рассказали в МЧС, огонь вспыхнул на первом этаже и охватил площадь 15 квадратных метров. Для тушения возгорания привлекли 34 человека и 11 единиц техники

Москва
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