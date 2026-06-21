На юге Москвы загорелось здание с парикмахерскими и магазинами

На юге Москвы произошел пожар в здании, где расположены магазины и салоны красоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Возгорание произошло на улице Речников в районе Нагатинский Затон.

По предварительным данным, огонь охватил верхний этаж и кровлю здания. Как пишет канал, до прибытия пожарных в тушении пытались участвовать рабочие с соседней стройки. Сведения о пострадавших уточняются. Причины возгорания пока неизвестны.

По информации Telegram-канала «112», из административного здания эвакуировали 60 человек. По данным канала, загорелся обрешетник кровли. Как пишет источник, площадь пожара сейчас составляет 50 квадратных метров.

Ранее мужчина погиб при пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, к ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

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