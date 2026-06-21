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21 июня 2026 в 19:23

Площадь пожара на юге Москвы резко возросла

Площадь пожара на юге Москвы выросла до 300 квадратных метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Площадь пожара в здании на юге Москвы увеличилась и достигла 300 квадратных метров, сообщил Telegram-канал «112». Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование причин возгорания.

Как уточнил канал, из горящего здания уже эвакуировали 60 человек. По информации источников, пламя охватило обрешетник крыши.

Ранее стало известно, что на юге Москвы вспыхнул пожар в здании, где расположены магазины и салоны красоты. Возгорание произошло на улице Речников в районе Нагатинский Затон. Как сообщил источник, до прибытия пожарных в тушении пытались участвовать рабочие с соседней стройки.

До этого мужчина погиб при пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, к ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава.

Также в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области произошел пожар, унесший жизни трех человек. Как рассказали в МЧС, огонь вспыхнул на первом этаже и охватил площадь 15 квадратных метров.

Москва
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