Лавров обвинил Запад в пестовании на Украине нацистов Лавров: Запад пестовал на Украине нацистов, русофобов и антисемитов

Запад тщательно пестовал на Украине откровенных нацистов, русофобов и антисемитов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, которые приводит РИА Новости, западная сторона не пожалела на это ни средств, ни усилий.

Не жалели ни денег, ни усилий на поддержку украинского национализма, который известен миру со времен Второй мировой войны своей особой жестокостью. Запад тщательно пестовал на Украине нацистов, русофобов и антисемитов, которые никогда не скрывали своих симпатий к Гитлеру, нацистской идеологии, символике, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета. По его словам, Москва выступает за непререкаемый авторитет Совбеза ООН, взаимное уважение и равенство всех стран.

Также генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявлял, что коллективный Запад манипулирует международным правом в своих интересах, подрывая основы стратегической стабильности. По его словам, мировая обстановка становится все сложнее и непредсказуемее, а сложившаяся архитектура безопасности фактически дестабилизирована.