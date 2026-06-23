Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, Москва выступает за непререкаемый авторитет Совбеза ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, передает РИА Новости.

Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты, — отметил он.

Ранее Путин в обращении к участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума заявил, что только на основе общепризнанных правовых норм можно будет обеспечить глобальную стабильность. Он подчеркнул, что лишь таким образом получится дать эффективный ответ на все вызовы XXI века.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин пришел к выводу, что западная система правосудия утратила доверие и стала использоваться для преследования тех, кто не согласен. По его словам, на Западе нормы международного права обесценены и теперь применяются выборочно только в отношении тех, кто «потворствует европейской псевдодемократии».