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23 июня 2026 в 11:09

В Госдуме призвали создать реестр нуждающихся в жилье россиян

Депутат Панеш призвал создать реестр нуждающихся в жилье россиян

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш призвал создать единый прозрачный реестр нуждающихся в жилье россиян для исключения манипуляций в очередях. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в современных реалиях люди не знают своей позиции в списках и не могут спрогнозировать срок получения квартиры.

Мы должны перейти от предоставления жилья по остаточному принципу к гарантированному госстандарту. Каждый гражданин РФ должен иметь право на комфортное проживание. Для этого нужно кардинально увеличить финансирование жилищных программ. Нам необходимо создать единый прозрачный реестр нуждающихся. Сегодня очередями манипулируют на местах. Граждане не понимают, когда придет их очередь, а чиновники могут задвигать своих вперед. Единая цифровая база данных — это инструмент наведения порядка и борьбы с коррупцией, — пояснил Панеш.

Он отметил, что успешный опыт применения эскроу-счетов при возведения многоквартирных домов необходимо распространить и на индивидуальное жилищное строительство. По его словам, пока средства находятся на счете в банке и не переведены подрядчику, деньги защищены от недобросовестных застройщиков.

Также важно разработать систему для защиты граждан от мошенников при строительстве домов. Механизм эскроу-счетов хорошо себя зарекомендовал. Он должен быть распространен и на частное строительство. Пока деньги не переведены подрядчику, пусть они лежат в банке. Работа принята — средства поступили. Это спасет миллиарды рублей и тысячи семей от краха. Кроме того, необходимо создать федеральный реестр добросовестных подрядчиков и ввести типовой электронный договор, — заключил Панеш.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева поддержала предложение Минфина расширить налоговую льготу на реновационное жилье для жителей всех регионов. Она отметила, что Конституционный суд уже признал норму, устанавливающую особые преференции для москвичей, не соответствующей законодательству.

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