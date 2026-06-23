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23 июня 2026 в 11:26

Экономист дала советы по улучшению кредитной истории

Экономист Минчинова: закрытие неиспользуемых карт улучшит кредитную историю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Закрытие неиспользуемых карт улучшит кредитную историю, рассказала Авторадио кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Валерия Минчичова. Она также посоветовала погасить все задолженности по штрафам и налогам.

Пункт первый. Если кредитной истории нет, ее нужно создать. Например, открыть кредитную карту с небольшим лимитом или карту с овердрафтом и, естественно, не допускать просрочки платежей по ней. Второй пункт — это проверять ошибки банков, — рассказала Минчичова.

Экономист подчеркнула, что отсутствие кредитной истории — не всегда преимущество, так как в таком случае нет подтвержденных данных о финансовых обязательствах. По ее словам, рефинансирование кредитов и жизнь по средствам также способствуют улучшению кредитной истории.

Ранее финансист Георгий Хохлов рассказал, что работодатели в ряде случаев могут изучить кредитную историю соискателя, особенно если он претендует на должность, связанную с финансами и управлением. Он уточнил, что эту информацию могут учитывать не только в банках или МФО, но и в страховых компаниях и сервисах каршеринга.

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