Экономист дала советы по улучшению кредитной истории

Закрытие неиспользуемых карт улучшит кредитную историю, рассказала Авторадио кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Валерия Минчичова. Она также посоветовала погасить все задолженности по штрафам и налогам.

Пункт первый. Если кредитной истории нет, ее нужно создать. Например, открыть кредитную карту с небольшим лимитом или карту с овердрафтом и, естественно, не допускать просрочки платежей по ней. Второй пункт — это проверять ошибки банков, — рассказала Минчичова.

Экономист подчеркнула, что отсутствие кредитной истории — не всегда преимущество, так как в таком случае нет подтвержденных данных о финансовых обязательствах. По ее словам, рефинансирование кредитов и жизнь по средствам также способствуют улучшению кредитной истории.

Ранее финансист Георгий Хохлов рассказал, что работодатели в ряде случаев могут изучить кредитную историю соискателя, особенно если он претендует на должность, связанную с финансами и управлением. Он уточнил, что эту информацию могут учитывать не только в банках или МФО, но и в страховых компаниях и сервисах каршеринга.