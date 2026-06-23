Востоковед высказался о переговорном процессе Израиля и Ливана Востоковед Быстрицкий: США и Иран не проигнорируют интересы Израиля в Ливане

США и Иран не смогут проигнорировать интересы Израиля в Ливане, заявил в беседе с «Ридусом» профессор и востоковед Андрей Быстрицкий. По его словам, предстоящий договор возможен только как компромисс между сторонами.

Вопрос является сложным с учетом позиции Тель-Авива. Однако договор должен привести к согласию всех сторон, включая и достаточно энергично поддерживаемый Соединенными Штатами Израиль. Конечно, есть сценарии, при которых договор так и не будет достигнут. Но в случае подписания соглашения сложно представить, что позиция Израиля по Ливану и вопрос его участия в мониторинге будут проигнорированы, — высказался Быстрицкий.

Эксперт подчеркнул, что переговорный процесс пока не вышел на финишную прямую: до полноценного соглашения остается около 60 дней, часть из них уже прошла, и этот срок распространяется и на согласование контроля в Ливане. При этом предсказать окончательный вид документа сложно, так как публичные выступления не всегда соответствуют реальным договоренностям, а сами переговоры находятся в промежуточной фазе.

Ранее замглава иранского МИД Казем Гарибабади сообщил, что по итогам переговоров в Швейцарии Иран и США договорились о создании четырех профильных рабочих групп. Стороны также согласовали учреждение контактного центра для стран — участниц меморандума о взаимопонимании и отдельную группу по деэскалации для Ливана.