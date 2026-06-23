Лавров сравнил последствия украинского кризиса с кругами на воде Лавров: эффект от кризиса вокруг Украины расходится по миру как круги на воде

Последствия украинского кризиса распространяются по нарастающей, подобно расходящимся кругам на водной глади, заявил на посольском круглом столе министр иностранных дел России Сергей Лавров. По оценке российского дипломата, эти эффекты уже охватили всю Европу, а их отголоски фиксируются и на других континентах, сообщает РИА Новости.

Эти события, как круги по воде, — расходятся все шире и шире. Уже охватили всю Европу и не только. Отголоски ощущаются на других континентах, — сказал министр.

Лавров также отметил, что в украинский конфликт пытаются втянуть Белоруссию. Так российский министр высказался об угрозах Киева в адрес Минска.

До этого Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что конфликт на Украине был развязан Западом при содействии Киева. Министр подчеркнул, что украинское правительство приобретает откровенно нацистские черты.

Кроме того, Лавров выступил с жестким предупреждением в адрес Запада после ударов Вооруженных сил Украины по Москве. Дипломат заявил, что Европа продолжает грезить экспансией и намерена осваивать Украину и Молдавию. Он также отметил, что Киев превращается в ударный кулак будущих европейских вооруженных сил, действующих автономно от США и НАТО.