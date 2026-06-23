Лавров раскрыл, кого пытаются втянуть в украинский конфликт Лавров: Белоруссию хотят втянуть в украинский конфликт

Белоруссию пытаются втянуть в украинский конфликт, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так российский министр высказался об угрозах Киева в адрес Минска, сообщает РИА Новости.

Это очевидно нацелено на то, чтобы втянуть Белоруссию напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами, — сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум, обвинив Минск в размещении военной техники, которая, по его словам, используется для корректировки огня по Украине. Украинский политик дал Минску неделю на вывод этих средств, предупредив, что в противном случае Киев примет меры.

Позже военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Россия может нанести удар по Евросоюзу, если Украина попытается атаковать Белоруссию. По его словам, Зеленский намеренно оскорбляет белорусского лидера Александра Лукашенко с целью спровоцировать ответную реакцию.