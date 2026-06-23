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23 июня 2026 в 11:33

Во время раскопок в Болгарии обнаружили торс статуи Геракла

Археологические раскопки на месте древнего города Гераклея Синтика Археологические раскопки на месте древнего города Гераклея Синтика Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Болгарии во время раскопок древнего города Гераклея Синтика обнаружили торс статуи Геракла, сообщает MIR24.TV. Руководитель археологической экспедиции профессор Людмила Вагалински предположила, что возраст торса совпадает с эпохой строительства древних стен, обнаруженных ранее.

Исследователи утверждают, что найденный объект представляет собой не полноценную статую, а вотивную фигуру, которую обычно преподносили в дар богам. Обнаруженная находка указывает на существование храма Геракла, строительство которого началось раньше, чем предполагали ученые.

Эксперты подчеркивают, что храм был частью большого архитектурного ансамбля. В этой области обнаружены дополнительные сооружения, включая ворота и другие постройки, изучение которых продолжается.

Ранее сообщалось, что в Норвегии шестилетний школьник нашел меч викингов во время экскурсии. Находка оказалась однолезвийным мечом эпохи викингов возрастом около 1300 лет.

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