ВСУ атаковали школу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины совершили атаку на здание школы в Запорожской области, рассказали ТАСС в администрации округа. В результате этого обстрела в образовательном учреждении было повреждено остекление, а также выведен из строя дизельный генератор.

Был поврежден генератор столовой, выбиты стекла. Также повреждения получил автомобиль завхоза. Пострадавших нет, — добавил собеседник агентства.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что вечером 18 июня и в ночь на 19 июня транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников. Он уточнил, что было зафиксировано не менее 14 ударов. Дежурный персонал практически все это время находился в укрытиях.

Утром 23 июня Минобороны РФ сообщило, что за ночь военные перехватили 143 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей.