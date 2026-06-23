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23 июня 2026 в 11:01

Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке продолжает расти

Мэр Приходько: число пострадавших при ударе по автобусу в Горловке выросло до 17

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число пострадавших при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Горловке, нанесенному в понедельник, 22 июня, выросло до 17 человек, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Инцидент произошел в Калининском районе, под атаку попала городская маршрутка.

По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки 22 июня 2026 года возросло до 17, — написал Приходько.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что 22 июня в результате атак украинских ударных БПЛА пострадали 18 мирных жителей. По его словам, среди них оказался и подросток 2008 года рождения.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 23 июня силы ПВО ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над территорией страны. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей.

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