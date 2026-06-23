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23 июня 2026 в 10:41

Кабмин Литвы уходит в отставку

Кабинет министров Литвы в полном составе уходит в отставку

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Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку в полном составе. Решение было единогласно принято членами правительства на внеочередном заседании кабинета, передает пресс-служба правительства.

Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться — сделанным на благо государства и его людей. Сегодня принимаем решение об отставке, — заявила премьер-министр Инга Ругинене.

Вопрос о масштабном переформировании союза встал на повестку дня после того, как Социал-демократическая партия Литвы в начале июня приняла решение полностью прекратить сотрудничество с партией «Заря над Неманом». Социал-демократы открыто обвинили бывших партнеров по коалиционному блоку в ведении деструктивной популистской политики.

Новым партнером социал-демократов по коалиции утверждена политическая партия «Демократы во имя Литвы». Лидеры нового союза решили полностью «перезагрузить правительство». В ближайшее время в республике начнется формирования нового состава кабинета министров, который должен будет утвердить парламент.

Ранее об отставке с поста премьер-министра Великобритании объявил Кир Стармер. Политик уточнил, что продолжит руководить британским правительством до избрания своего преемника, процесс выдвижения кандидатов на пост которого начнется 9 июля.

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