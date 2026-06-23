Решение Евросоюза отложить саммит с Великобританией из-за отставки премьера Кира Стармера вызвало раздражение в Лондоне, пишет британское издание Financial Times со ссылкой на дипломатов. Председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о переносе встречи, запланированной на 22 июля, чтобы дать ЕС возможность провести переговоры с «преемником» британского премьера.

Кошта заявил, что саммит <…> будет отложен, чтобы дать ЕС возможность провести переговоры с «преемником» премьер-министра Великобритании. Это решение вызвало удивление и раздражение в правительстве Стармера, — сказано в материале.

Ранее первые министры трех регионов Великобритании обрушились с критикой на центральное правительство после решения Кира Стармера покинуть пост премьер-министра. Главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили о хаосе в Вестминстере, потребовали пересмотра отношений с Лондоном и даже заговорили о независимости.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявивший о своей отставке Стармер не зарекомендовал себя с точки зрения отношений России и Соединенного Королевства. По его словам, он всегда был сторонником их поддержания на нулевом уровне.