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23 июня 2026 в 11:51

Стало известно, какое решение Евросоюза привело Британию в бешенство

FT: в Лондоне возмутились из-за решения ЕС перенести саммит с Великобританией

Антониу Кошта Антониу Кошта Фото: Henrique Casinhas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Решение Евросоюза отложить саммит с Великобританией из-за отставки премьера Кира Стармера вызвало раздражение в Лондоне, пишет британское издание Financial Times со ссылкой на дипломатов. Председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о переносе встречи, запланированной на 22 июля, чтобы дать ЕС возможность провести переговоры с «преемником» британского премьера.

Кошта заявил, что саммит <…> будет отложен, чтобы дать ЕС возможность провести переговоры с «преемником» премьер-министра Великобритании. Это решение вызвало удивление и раздражение в правительстве Стармера, — сказано в материале.

Ранее первые министры трех регионов Великобритании обрушились с критикой на центральное правительство после решения Кира Стармера покинуть пост премьер-министра. Главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили о хаосе в Вестминстере, потребовали пересмотра отношений с Лондоном и даже заговорили о независимости.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявивший о своей отставке Стармер не зарекомендовал себя с точки зрения отношений России и Соединенного Королевства. По его словам, он всегда был сторонником их поддержания на нулевом уровне.

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