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22 июня 2026 в 13:41

«На нулевом уровне»: Песков высказался о работе Стармера на посту премьера

Песков: Стармер не зарекомендовал себя с точки зрения отношений РФ и Британии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер не зарекомендовал себя с точки зрения отношений России и Соединенного Королевства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Стармер стремился поддерживать их на нулевом уровне. Песков также счел сомнительным, что взгляды следующего премьер-министра на отношения с Москвой будут отличаться от позиции предыдущего.

Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений, он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно, лицезреем. Поэтому ничем примечательным он, так сказать, для нас не запомнится, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц станет следующим европейским политиком, который повторит судьбу Стармера, если не изменит политический курс. По его словам, Стармер не смог защитить британское государство.

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