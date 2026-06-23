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23 июня 2026 в 10:07

«Даже не начали решать»: евродепутат назвал одну из главных проблем Европы

Картайзер: отсутствие диалога с Россией стало одной из главных проблем Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Неспособность наладить диалог с Россией остается одной из ключевых политических проблем Европы, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он подчеркнул, что именно отсутствие политической воли на уровне правительств стран ЕС тормозит любые попытки восстановления отношений с Москвой.

Для меня проблема заключается не столько в диалоге на парламентском уровне, сколько в разблокировании вопроса о России на правительственном уровне, на уровне Европейского союза. В этом состоит проблема, и мы все еще даже не начали ее решать, — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе для участия в переговорах следует ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте. По его словам, сейчас ЕС пытается говорить с Россией с позиции силы и исходя из якобы слабости РФ.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали усилия председателя Евросовета Антониу Кошты по налаживанию контактов с Москвой. Речь идет о контактах в рамках урегулирования ситуации на Украине.

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