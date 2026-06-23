Главред «Московского журнала» получила награду за поддержку бойцов СВО

Главному редактору «Московского журнала», входящего в медиахолдинг «Вечерняя Москва», Анне Грушиной вручили награду в рамках форума общественно-политических и медиа-лидеров страны «Сила влияния», пишет «Вечерняя Москва». Ее отметили в номинации «За сохранение исторической правды, научное осмысление, культурное возрождение и гуманитарную поддержку приграничных территорий России». Грушина регулярно выезжает в зону СВО в качестве историка в составе «Агитбригады».

У наших воинов возникла необходимость слушать историков. Безусловно, у них вовсе не было сомнений в правоте дела. Но им хотелось как можно больше узнать про историю донбасского края, Новороссии, ведь раньше в школах про это особо не рассказывали. Наши встречи всегда искренние. Ребята чувствуют, кто с ними честен, — высказалась Грушина.

Ранее президент России Владимир Путин присудил ректору МГУ им. М. В. Ломоносова Виктору Садовничему Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Математик возглавляет высшее учебное заведение с 1992 года. Под его руководством в МГУ было создано свыше 30 новых факультетов и институтов.