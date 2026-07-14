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14 июля 2026 в 15:20

Заявившая о беременности от Иракли модель вышла на связь

Модель Лукьянова опровергла слухи о возбужденном против нее уголовном деле

Певец Иракли Пирцхалава Певец Иракли Пирцхалава Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Модель Екатерина Лукьянова, которая сообщила о своей беременности от певца Иракли Пирцхалавы, в беседе с Super.ru опровергла слухи о крупных долгах и возбужденном против нее уголовном деле о мошенничестве. По ее словам, подобную информацию распустила ее экс-партнерша по бизнесу.

На меня фактически никакого заявления нет. [Слухи распустила] женщина, с который мы просто пытались открыть совместный бизнес, и у нас что-то пошло не так. У нее, видимо, свои на этот счет мысли. Пусть она прикрепит заявление какое-то в полицию, потому что меня никто никуда не вызывал, — высказалась Лукьянова.

Она уточнила, что запускала проекты с оппоненткой около двух лет назад. Девушка добавила, что не получала никаких официальных уведомлений от правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Лукьянову разыскивает полиция из-за внушительных долгов. Как рассказала знакомая матери Лукьяновой Елена Казанцева, она сама стала жертвой мошенничества модели. По словам женщины, та предложила ей совместный бизнес по продаже шуб, взяла деньги, в том числе кредитные, и пообещала прибыль. Однако Казанцева так и не получила ни дохода, ни своих вложений.

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