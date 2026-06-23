Битое стекло и перерезанная шея: что известно о смерти россиянина в Сербии

Битое стекло и перерезанная шея: что известно о смерти россиянина в Сербии

В Сербии нашли тело 20-летнего россиянина с перерезанным горлом. Незадолго до смерти молодой человек познакомился с девушкой с розовыми волосами. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории.

Тело лежало у кладбища

20-летний россиянин Михаил приехал в Сербию, где, по словам близких, вел обычную жизнь и поддерживал постоянную связь с семьей: с матерью они созванивались каждый день.

Но накануне молодого человека нашли мертвым в Белграде с перерезанным горлом. Тело лежало на улице в Белграде недалеко от Нового кладбища. После известия о гибели сына в Сербию прилетела его мать. Женщина наняла адвоката, чтобы добиться полноценного расследования обстоятельств произошедшего.

По ее словам, Михаил не употреблял наркотики и не злоупотреблял алкоголем. Они ежедневно созванивались и поддерживали тесный контакт.

Новая подруга

Друзья молодого человека рассказали, что незадолго до смерти он познакомился с девушкой с розовыми волосами. По их словам, Михаил провел с ней всю ночь. Уже на следующий день парень заявил товарищам, что новая знакомая украла его кошелек.

После пропажи кошелька Михаил решил самостоятельно разыскать девушку. Для этого он отправился в местный клуб, где рассчитывал ее найти.

Удалось ли ему встретиться с ней, неизвестно. Дальше, по словам очевидцев, происходили странные вещи. Молодой человек без документов заселился в гостиницу неподалеку от клуба. Там, по словам свидетелей, он вел себя необычно: ходил по отелю с камнем в руке, который сотрудники безуспешно пытались у него отобрать.

Спустя некоторое время молодой человек отправился домой. До места назначения ему оставалось около 15 минут пути. Однако домой Михаил так и не дошел. Следствию предстоит выяснить, что произошло на этом коротком отрезке маршрута.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Битое стекло

Из сводок местных СМИ известно, что тело 20-летнего россиянина нашли рано утром 9 июня. Сообщение в полицию поступило примерно в 05:50. Труп лежал на тротуаре бульвара Северни. Вокруг было много крови.

«Тело направлено в Институт судебной медицины для проведения вскрытия», — рассказал источник, знакомый с ситуацией, изданию politika.rs.

Изначально предполагалось, что молодой человек мог покончить с собой, но приоритетной остается версия убийства. Издание Informer сообщало, что недалеко от трупа лежало битое стекло.

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