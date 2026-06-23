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23 июня 2026 в 11:53

Психолог дала советы, как принять возрастные изменения во внешности

Психолог Еременко призвала ежедневно благодарить себя для принятия внешности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для принятия возрастных изменений во внешности нужно ежедневно благодарить себя за заботу о теле и развитие, а также акцентировать внимание на собственных преимуществах, а не изъянах, посоветовала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог Анжелика Еременко. Она призвала прийти к осознанию, что молодость невозможно поддерживать вечно.

Самая частая жалоба на приеме: «Я смотрю в зеркало и не узнаю себя». Что делать? Разделяйте понятия «уход» и «борьба». Борьба — антивозрастные инъекции в ущерб здоровью, жесткие диеты — всегда приводит к неврозу. А вот уход — это про заботу. Клиническая практика подтверждает: пациенты, которые переходят от парадигмы «победить морщины» к парадигме «сохранить подвижность и здоровье», снижают уровень тревоги в разы, — отметила Еременко.

Она отметила, что в зрелом возрасте субъективное время ускоряется из-за недостатка нового опыта. Этот феномен известен как эффект «застывшей жизни». Чтобы замедлить восприятие времени, она рекомендует практиковать осознанность — концентрироваться на том, что вы делаете в данный момент, будь то прием пищи, ходьба или просто отдых. Кроме того, полезно ввести правило «первого раза»: раз в неделю пробовать что-то новое, например, менять маршрут, слушать незнакомую музыку, осваивать танцы, йогу или другие виды активности. Такой подход помогает мозгу «растягивать» время и укрепляет нейронные связи.

Ранее психолог Никита Иванов рассказал, что профилактика эмоционального выгорания дает лучшие результаты, чем лечение уже возникшего состояния. Эксперт подчеркнул, что ключевой метод предотвращения проблемы — грамотное распределение ежедневной нагрузки.

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