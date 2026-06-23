Магнитные бури сегодня, 23 июня: что завтра, вспышки на Солнце, стресс

Сегодня, 23 июня, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитное поле Земли сегодня, 23 июня, будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойного магнитного поля — 87%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Ученые отметили, что в воскресенье, 21 июня, были зарегистрированы две подряд заметные вспышки на Солнце уровня M2.6.

«Оба события являются самыми сильными с 3 июня, то есть за последние три недели. В обоих случаях вспышки наблюдались на восточном крае Солнца в одной и той же растущей группе пятен № 4473, которая в данный момент выходит с обратной стороны Солнца к Земле. Как минимум одна из двух вспышек (первая) сопровождалась выбросом плазмы в космос, однако мимо Земли и с довольно скромными характеристиками — скоростью и массой», — пояснили эксперты.

Завтра, 24 июня, геомагнитная активность может подняться примерно до 3,5 балла по Kp-индексу. Однако даже в этом случае, по мнению ряда экспертов, показатели могут остаться в пределах зеленой зоны и серьезных геомагнитных возмущений не ожидается.

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Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru объяснил, что во время геомагнитных колебаний некоторые люди начинают ощущать усталость, дискомфорт, ухудшение самочувствия и сонливость. По словам медика, чтобы пережить сильную магнитную бурю, необходимо снизить уровень стресса, а также сократить нагрузку на организм.

«Возможно проявление болезней, поэтому такие дни нужно провести максимально спокойно: снизить активность, психоэмоциональную нагрузку, постараться нейтрализовать негативные эмоции, поменьше работать, пораньше ложиться спать. В случае наличия заболеваний требуется дополнительный контроль за здоровьем. Но что-то делать специально не надо», — отметил он.

Врач-кардиолог Юрий Конев пояснил, что во время магнитных бурь страдает прежде всего регуляция давления, поэтому на этом фоне у человека могут возникать головные боли и ухудшаться сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному. Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток, [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — заявил он.

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