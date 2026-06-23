Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 11:33

Магнитные бури сегодня, 23 июня: что завтра, вспышки на Солнце, стресс

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 23 июня, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитное поле Земли сегодня, 23 июня, будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 3%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 10%. Вероятность спокойного магнитного поля — 87%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Ученые отметили, что в воскресенье, 21 июня, были зарегистрированы две подряд заметные вспышки на Солнце уровня M2.6.

«Оба события являются самыми сильными с 3 июня, то есть за последние три недели. В обоих случаях вспышки наблюдались на восточном крае Солнца в одной и той же растущей группе пятен № 4473, которая в данный момент выходит с обратной стороны Солнца к Земле. Как минимум одна из двух вспышек (первая) сопровождалась выбросом плазмы в космос, однако мимо Земли и с довольно скромными характеристиками — скоростью и массой», — пояснили эксперты.

Завтра, 24 июня, геомагнитная активность может подняться примерно до 3,5 балла по Kp-индексу. Однако даже в этом случае, по мнению ряда экспертов, показатели могут остаться в пределах зеленой зоны и серьезных геомагнитных возмущений не ожидается.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru объяснил, что во время геомагнитных колебаний некоторые люди начинают ощущать усталость, дискомфорт, ухудшение самочувствия и сонливость. По словам медика, чтобы пережить сильную магнитную бурю, необходимо снизить уровень стресса, а также сократить нагрузку на организм.

«Возможно проявление болезней, поэтому такие дни нужно провести максимально спокойно: снизить активность, психоэмоциональную нагрузку, постараться нейтрализовать негативные эмоции, поменьше работать, пораньше ложиться спать. В случае наличия заболеваний требуется дополнительный контроль за здоровьем. Но что-то делать специально не надо», — отметил он.

Врач-кардиолог Юрий Конев пояснил, что во время магнитных бурь страдает прежде всего регуляция давления, поэтому на этом фоне у человека могут возникать головные боли и ухудшаться сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному. Мы все состоим из электролитов. Все наши жидкости — это электролиты. В их составе очень много минералов и металлов. Это вещества, которые реагируют на электрический ток, [создающий магнитное поле]. И не всегда в лучшую сторону это происходит», — заявил он.

Читайте также:

Дождь со снегом и заморозки до −10 градусов: погода в Москве в начале зимы

Дожди, грозы и летняя прохлада: погода в Москве на следующей неделе

Почему не работает Telegram сегодня, 23 июня: замедление, заблокируют ли

Космос
новости
магнитные бури
Здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приставы сняли с Митрошиной электронный браслет
Норвежского хоккеиста исключат из сборной после перехода в российский клуб
Врач рассказала, как определить хантавирус у детей
Спасение артиста Большого театра из Москвы-реки попало на видео
«Им плевать на святое»: Прилепин об атаках ВСУ и системной жестокости Киева
Россиянам рассказали о новых трендах в страховании
Сотрудник городской службы благоустройства погиб при атаке ВСУ
Ситуация в аэропортах России сегодня, 23 июня: отмены, задержки на вылет
Названо природное явление, которое будет все чаще происходить в России
Стали известны последствия ударов ВСУ по Запорожской области
Российская ПВО стерла в пыль более 460 дронов ВСУ и 13 авиабомб
Российские ракеты обрушились на украинскую топливную энергетику
Покоривший Эверест на руках параспортсмен обратился к ветеранам СВО
Лавров назвал иностранного президента «фюрером»
Подросток с молотком и ножом напал на пенсионерку
Российские военные дожимают остатки ВСУ на юго-западе Константиновки
В Минобороны рассказали о происходящем в Красном Лимане
Стало известно, почему Екатерина Волкова выписалась из больницы
Жители Кузбасса заметили диких медведей рядом с населенными пунктами
Кравцов рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ по истории на 100 балов
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.