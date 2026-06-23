«Скажу откровенно»: Лавров озвучил тайные желания Парижа

Париж не прочь втайне просить о дискретных контактах с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров. Так министр прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил, что ЕС не может быть посредником в переговорном процессе, передает РИА Новости.

Президент Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником, потому что ввел санкции против РФ. Я оставляю эту информации на совести Парижа. Париж, скажу откровенно, и сам не прочь, наверное, втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой, — сообщил Ларов.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Европейский союз не заинтересован в переговорах по Украине. По его мнению, внутренние дискуссии о том, кто будет представлять Европу, свидетельствуют о нежелании наладить диалог.

До этого Лавров выразил мнение, что реальная цель Запада под прикрытием требований о переговорах — это спасение украинского руководства и консервация Украины как плацдарма для продолжения борьбы с Россией. Запад хочет добиться немедленного прекращения огня, чтобы остановить российское наступление, заключил глава МИД.