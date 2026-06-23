В Госдуме предложили отменить НДФЛ для одной категории граждан ЛДПР предложила освободить от уплаты НДФЛ россиян с доходом менее 50 тыс. рублей

Партия ЛДПР выступила с масштабной инициативой об отмене налога на доходы физических лиц для граждан, чей ежемесячный заработок составляет менее 50 тыс. рублей, заявил ТАСС председатель движения Леонид Слуцкий. По мнению авторов проекта, мера поддержки позволит существенно повысить престиж социально значимых профессий и станет отличным стимулом для привлечения молодых кадров в ключевые отрасли экономики.

Отменим НДФЛ для доходов ниже 50 тыс. рублей, как сделано в Китае, Канаде, США и других странах. Для работников обрабатывающей промышленности, врачей и учителей отменим НДФЛ для доходов ниже 100 тыс. рублей, — заявил Слуцкий.

Он добавил, что обсуждение и утверждение итогового текста программы состоится на грядущем 38-м съезде либерал-демократов в Московской области. Ожидается, что в ходе съезда утвердят и итоговый список кандидатов от ЛДПР для участия в выборах.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш призвал создать единый прозрачный реестр нуждающихся в жилье россиян для исключения манипуляций в очередях. Он отметил, что в современных реалиях люди не знают своей позиции в списках и не могут спрогнозировать срок получения квартиры.