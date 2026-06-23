Масштабное отключение света произошло в нескольких городах Крыма

На западе и севере Крымского полуострова произошло масштабное отключение электричества, затронувшее несколько крупных населенных пунктов, сообщила пресс-служба «Крымэнерго» в Telegram-канале. Специалисты уже оперативно приступили к проведению необходимых восстановительных работ на поврежденных линиях.

В настоящее время без стабильного электроснабжения временно остаются городские округа Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой. Кроме того, аварийная ситуация затронула жителей Сакского, Джанкойского, Красноперекопского и Красногвардейского районов региона.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе ввели график временного отключения энергии. По его словам, отключение света позволит предотвратить перегруз электрических сетей за пределами города.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила, что Энергодар остается без электроснабжения, в районе города-спутника Запорожской атомной электростанции сохраняется высокая активность атак со стороны украинской армии. Она добавила, что украинские дроны поджигают растительность вокруг населенного пункта.