Ушаков напомнил о предложении России по иранскому урану Ушаков: предложения России по иранскому урану остаются в силе

Российские предложения по вывозу обогащенного урана из Ирана сохраняют свою силу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на «Примаковских чтениях». Он также отметил, что Соединенным Штатам и Ирану предстоит пройти значительный путь для достижения устойчивого мира после заключенного перемирия, сообщает ТАСС.

Соответствующие российские предложения по одной из основных — то есть, ядерной — тематике остаются в силе, — сказал Ушаков.

Ранее текст меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном показал, что запасы высокообогащенного урана Ирана уничтожат на территории Исламской Республики. Процесс будет проходить под контролем МАГАТЭ. Помимо этого, в документе указывается, что Ормузский пролив будет скоро открыт, никаких сборов с проходящих через него судов взимать не планируется. Также Иран снова получит возможность продавать свою нефть.

Президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Сначала документ в электронном формате подписали вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.