Российские пользователи массово пожаловались на сбой в работе Twitch

Российские пользователи сервиса Twitch пожаловались на невозможность загрузить прямые трансляции. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», за последние 60 минут поступило уже 107 жалоб. Первые сообщения о сбоях начали массово появляться в социальных сетях в ночь на 23 июня.

Неполадки были зафиксированы примерно после часа ночи по московскому времени. При этом многие функции платформы продолжают работать в штатном режиме. Например, пользователи могут открывать сайт, авторизоваться в своих аккаунтах и пользоваться чатом трансляций. Но главная функция — воспроизведение видеопотока — оказалась недоступна.

Наибольшее число жалоб поступило из Москвы (35%), Санкт-Петербурга (13%) и Новосибирской области (6%). Также со сбоями столкнулись жители Красноярского края, Свердловской, Нижегородской, Воронежской областей, Татарстана и Краснодарского края.

Ранее сообщалось о сбое в работе маркетплейса Wildberries. По словам специалистов, с этим столкнулись пользователи с гаджетами на операционной системе Android. Причины аномалии устранили, работа сервиса восстановлена в полном объеме.