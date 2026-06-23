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23 июня 2026 в 10:41

Змей стали чаще замечать на пляжах Черного и Каспийского морей

Змеи активизировались на пляжах Черного и Каспийского морей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На побережье Черного и Каспийского морей стали чаще замечать змей, передает Telegram-канал Baza. В материале сказано, что их видели на пляжах в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале.

Главной причиной этого смещения, по данным источника, является рост солености Азовского и Черного морей за последние десятилетия. Это изменение влияет на распределение рыбы и, соответственно, на кормовую базу. Водяные ужи, например, теперь могут активнее перемещаться вдоль берега и через Керченский пролив, оказываясь в Черном море.

Ранее герпетолог Ян Ермолов посоветовал при встрече со змеей сохранять дистанцию и спокойствие, поскольку любые попытки взаимодействия с животным могут спровоцировать его агрессию. Эксперт также предупредил, что при укусе запрещено накладывать жгут, прижигать место укуса или делать надрезы на ране — это может лишь усугубить травму. Пораженную конечность следует обездвижить и как можно скорее обратиться за медицинской помощью, уточнил специалист.

Также заведующий отделением анестезиологии-реанимации Московского областного центра охраны материнства и детства Александр Герасимов сообщил, что врачи спасли девочку после укуса гадюки. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

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