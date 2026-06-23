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23 июня 2026 в 10:56

Synergy Woman Forum 2026 объединит более 500 участниц в Москве

Екатерина Гордон Екатерина Гордон Фото: Пресс-служба Synergy Woman Forum 2026
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Школа Бизнеса «Синергия» 30 июня проведет Synergy Woman Forum 2026 — масштабное мероприятие для женщин, ориентированных на профессиональный рост. Площадкой форума станет отель Soluxe. В нем примут участие более 500 женщин, 35 компаний-экспонентов и свыше 40 спикеров. Главная задача мероприятия — создать пространство для обмена опытом, деловых знакомств и обсуждения инструментов заработка, карьерного развития и повышения личного благосостояния.

Synergy Woman Forum на протяжении нескольких лет остается ключевой площадкой для диалога между женщинами-лидерами. Наша миссия остается неизменной: формировать среду, в которой женское лидерство и предпринимательство становятся реальными драйверами изменений — в бизнесе, в обществе, в жизни каждой участницы. Мы убеждены, что именно такие события закладывают фундамент для долгосрочных преобразований, — отметил исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

На Synergy Woman Forum 2026 выступят эксперты из бизнеса, медицины, моды, психологии, спорта и шоу‑индустрии. Участницы получат возможность не только услышать вдохновляющие истории успеха, но и поделиться собственными, освоить практические инструменты для профессионального и личностного роста, став частью активного женского сообщества. В центре внимания — лидерство, личный бренд, здоровье и гармония между карьерой и личной жизнью.

Форум, объединяющий женщин уже девять лет, станет площадкой для обмена знаниями и опытом. В программу войдут панельные дискуссии и выступления экспертов по ключевым темам: «Мягкая сила: как женщины меняют правила бизнеса», «Личный бренд: как заявить о себе миру», «Красота без шума: как слышать себя в мире трендов», «За пределами подиума: как мода формирует культуру и бизнес», «Язык тела: как эмоции превращаются в симптомы» и другие.

Ранее на форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на образование и производство, а также то, как университетам адаптироваться к технологическим новшествам и изменениям на рынке труда. В ходе дискуссии также были подняты вопросы профессионального выгорания и адаптации молодых специалистов.

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