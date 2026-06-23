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23 июня 2026 в 10:47

Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток

Корабли ВМС Народно-Освободительной Армии Китая прибыли во Владивосток

Контр-адмирал Сергей Собокарь (в центре) и командир отряда кораблей ВМС Китая старший капитан 1 ранга Сюй Цзяньго (справа) во время торжественной встречи членов экипажа кораблей ВМС Китая в порту Владивостока Контр-адмирал Сергей Собокарь (в центре) и командир отряда кораблей ВМС Китая старший капитан 1 ранга Сюй Цзяньго (справа) во время торжественной встречи членов экипажа кораблей ВМС Китая в порту Владивостока Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Отряд кораблей ВМС Народно-Освободительной Армии Китая с курсантами военно-морских учебных заведений КНР прибыл во Владивосток с деловым заходом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России. На причале гостей встретили хлебом и солью.

В главную базу Тихоокеанского флота Владивосток с деловым заходом прибыл отряд кораблей военно-морских сил Народно-Освободительной Армии Китая, в составе учебного корабля «Ци Цзигуан» и десантного корабля «Куньлуньшань» с курсантами военно-морских учебных заведений КНР, — говорится в сообщении.

Корабли пробудут во Владивостоке до 27 июня. Для моряков организованы культурные и спортивные мероприятия, планируется обмен опытом с военнослужащими Тихоокеанского флота. В походе на борту находятся свыше 400 курсантов, проходящих морскую практику. Миссия направлена на развитие дружеских связей и морского сотрудничества между КНР и РФ.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова главы евродипломатии Каи Каллас о якобы обучении Китаем российских военных для участия в украинском конфликте абсурдны и лживы. Москва также осудила попытки Брюсселя вбить клин в отношения с Пекином и отвергла политику Запада, направленную на создание препятствий для сотрудничества независимых государств.

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