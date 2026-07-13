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13 июля 2026 в 09:51

Обычное сало наскучило. Беру грудинку, сахар и соевый соус — получаю вкуснятину из Поднебесной

Фото: D-NEWS.ru
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Китайское сало — звучит странно, а на деле это бомба: сладкая корочка, пряный аромат и тающая текстура.

Ингредиенты

Свиная грудинка со шкуркой — 800 г, сахар — 3 ст. л., вода для карамели — 50 мл, луковица — 1 шт., корень имбиря — 5 см, чеснок — 5–7 зубчиков, перец чили сушеный — 2–3 шт., соевый соус — 6–7 ст. л., рисовый уксус — 3 ст. л., сладкий острый соус — 2 ст. л., бадьян — 1 звездочка.

Как готовлю

Сначала варю карамель: смешиваю сахар с водой в кастрюле с толстым дном, жду, пока масса станет янтарной. Сразу бросаю туда нарезанный лук, пластинки имбиря, чеснок и перец чили — обжариваю все до умопомрачительного аромата. Сверху укладываю кусок грудинки шкуркой вниз, заливаю смесью соевого соуса, рисового уксуса и острого соуса, добавляю бадьян и немного воды, чтобы почти покрыло мясо. Тушу под крышкой на самом медленном огне 1,5 часа.

Перекладываю грудинку в пароварку или на решетку над кипящей водой и готовлю еще час, чтобы она стала идеально нежной и тающей. Остужаю прямо в бульоне, а перед подачей нарезаю тонкими ломтиками — мясо буквально рассыпается, с карамельной корочкой и пряным послевкусием.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Грудинка получилась с умопомрачительной карамельной корочкой — блестящей как глазурь. Рекомендую подавать это чудо с отварным рисом и свежим огурцом — идеальный баланс вкусов.

Проверено редакцией
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