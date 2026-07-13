Путин рассказал о мощностях российской энергетики Путин заявил, что у России очень мощная базовая основа энергетики

Россия имеет очень мощную базовую основу энергетики, сказал президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». Он сделал такое заявление в ответ на атаки ВСУ по российскому энергетическому сектору. Трансляция мероприятия шла на канале Национального центра «Россия» на платформе Rutube.

Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться, — заявил глава государства.

Ранее Путин подметил, что сила россиян всегда была в способности преодолевать свои трудности и страхи. По его словам, это качество двигает нацию вперед.

Президент России также отметил важность прямой работы с участниками специальной военной операции и их родными. Он заявил, что подобной деятельностью занимается Общероссийский народный фронт «Все для Победы!».

Кроме того, Путин высказался о противниках России. По его словам, с РФ борется русофобская часть коллективного Запада. Он отметил, что, несмотря на этот конфликт, страна продолжает развиваться.