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13 июля 2026 в 16:52

Путин рассказал о мощностях российской энергетики

Путин заявил, что у России очень мощная базовая основа энергетики

Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта «Все для победы!» Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Россия имеет очень мощную базовую основу энергетики, сказал президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». Он сделал такое заявление в ответ на атаки ВСУ по российскому энергетическому сектору. Трансляция мероприятия шла на канале Национального центра «Россия» на платформе Rutube.

Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться, — заявил глава государства.

Ранее Путин подметил, что сила россиян всегда была в способности преодолевать свои трудности и страхи. По его словам, это качество двигает нацию вперед.

Президент России также отметил важность прямой работы с участниками специальной военной операции и их родными. Он заявил, что подобной деятельностью занимается Общероссийский народный фронт «Все для Победы!».

Кроме того, Путин высказался о противниках России. По его словам, с РФ борется русофобская часть коллективного Запада. Он отметил, что, несмотря на этот конфликт, страна продолжает развиваться.

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