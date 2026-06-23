Ракетную опасность объявили в Астраханской области

Ракетная опасность объявлена в Астраханской области, сообщается в приложении МЧС России. Граждан призвали быть бдительными.

Ракетная опасность объявлена на территории Астраханской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при нахождении в здании следует держаться подальше от окон и укрыться в помещениях без остекления. Если человек находится на улице или в автомобиле, нужно как можно скорее укрыться в защищенном помещении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что пять человек погибли в Воронеже в результате ракетной атаки ВСУ. Он добавил, что за медицинской помощью обратились несколько десятков местных жителей. По словам Гусева, трагедия подтвердила, что правила безопасности написаны кровью. Травмы получили те, кто не отреагировал на предупреждение о ракетной опасности, заключил губернатор.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 143 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей. Также ВСУ пытались атаковать Ставропольский край, Краснодарский край, Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей.