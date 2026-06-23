Иран раскрыл планы МАГАТЭ по ядерным объектам

Иран не планирует проводить инспекции МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов, заявил официальный представитель МИД Республики Исмаил Багаи в ходе брифинга, который транслировало агентство Tasnim. По его словам, переговоров с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси не проводилось.

У нас не было встречи с гендиректором МАГАТЭ, у нас также нет планов касательно инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов, — сказал Багаи.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам переговоров в Швейцарии заявил, что США и Иран пришли к согласию по вопросу возвращения инспекторов МАГАТЭ на территорию Исламской Республики. Американская сторона расценивает этот шаг как начальный этап на пути к полному отказу Ирана от ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что стороны в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.