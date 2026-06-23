Удары по Украине сегодня, 23 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 23 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 23 июня

ВС РФ в ночь на 23 июня нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровской области группа „Гераней“ атаковала цель в Зеленодольске, предположительно удары нанесены по району Криворожской ТЭС. Поражены объекты в Новомосковске, Васильковке и на востоке области. В Черниговской области взрывы прогремели как в самом Чернигове, так и в Новгороде-Северском, Нежине и в окрестностях Борзны. Нарушено электроснабжение в нескольких районах области. В ударе по целям в Харькове были задействованы „Герани“ и реактивные системы залпового огня „Торнадо-С“. Поражены цели в Борисполе и Броварах Киевской области. По Сумам нанесен удар КАБами», — отметил он.

Всего за сутки с 22 на 23 июня зафиксировано порядка 15 ударных эпизодов по военным объектам на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отмечал, что один эпизод может включать от 10 до 30 прилетов беспилотников.

В Сумской области, по данным подпольщика, целями являются склады, пункты временной дислокации ВСУ, районы сосредоточения техники и узлы управления приграничными операциями; в Харьковской — склады вооружений, учебные центры и места размещения резервов; в Киевской области целями могли стать логистические объекты, склады, узлы связи и инфраструктура обеспечения украинской столицы; в Днепропетровской — железнодорожные узлы, ремонтные предприятия и элементы военно-промышленного комплекса.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что известно об ударах по объектам в Запорожье 23 июня

Сергей Лебедев сообщил, что в ночь на 23 июня была нанесена серия ударов беспилотниками «Герань-2» по целям в Запорожье.

Одной из пораженных целей, по информации подпольщика, стало автомобильное депо в западной части города, которое используется как элемент тыловой логистики, включая хранение и обслуживание транспорта, задействованного в снабжении прифронтовых районов.

«По характеру возгорания можно говорить о поражении инфраструктуры с наличием техники и горюче-смазочных материалов», — заявил он.

По данным Олега Царева, еще одной целью ударов стала АЗС «Укрнафта».

«В Запорожье сожжена АЗС „Укрнафта“, поражено автомобильное депо в западной части города, а также стоянка фур в Хортицком районе», — сообщил военный блогер.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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