«Выкурили» из укрытия и ударили по диверсантам: успехи ВС РФ к утру 23 июня

«Выкурили» из укрытия и ударили по диверсантам: успехи ВС РФ к утру 23 июня

Операторы БПЛА группировки «Восток» ликвидировали диверсионную группу ВСУ, пытавшуюся укрыться в подвале. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 23 июня?

«Выкурили» из укрытия и ударили по ВСУ

Как сообщил ТАСС оператор БПЛА 29-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Федор, сначала диверсантов «выкурили» сбросами, а затем добили FPV-дронами.

«Нашей разведгруппой была обнаружена диверсионная группа ВСУ в составе трех человек, которая укрылась в одном из подвалов. Силами нашего расчета эта группа была уничтожена путем сбросов боеприпасов в подвал, он загорелся, противник был вынужден покинуть его. После этого боевики подверглись основному огневому удару FPV-дронов», — сказал он.

Гвардеец добавил, что точному сбросу боеприпасов в подвал мешали погодные условия, но опыт работы при сильном ветре помог выполнить задачу.

«Сложность была в том, чтобы попасть в подвал, он был небольшого размера. Мешали и метеоусловия, был умеренный ветер. Благодаря опыту и правильной корректировке, снаряд уходил точно в цель. Сбрасывал шесть раз, из которых четыре попали точно», — отметил боец.

Поразили пикап ВСУ на въезде в Краматорск

Ударные беспилотники, принадлежащие Южной группировке войск, успешно поразили пикап ВСУ на въезде в город Краматорск, проинформировало Министерство обороны РФ, предоставив соответствующие видеоматериалы.

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА 27-го гвардейского артиллерийского полка обнаружили транспортное средство противника, использовавшееся для перевозки личного состава и материальных средств. После подтверждения цели ударный дрон был выведен в район обнаружения цели и нанес точный удар», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что по мере развития наступления и приближения войск к славянско-краматорской агломерации возможности применения ударных дронов по объектам ВСУ в глубине обороны противника существенно расширяются.

Кроме того, артиллерия во взаимодействии с расчетами войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожает боевиков ВСУ в Константиновке, которые пытаются покинуть город. Противник прячется в жилой застройке, используя в качестве временных укрытий дома частного сектора на окраинах города. В свою очередь, расчеты ствольной артиллерии ВС РФ наносят точечные удары по укрытиям, уничтожая остатки живой силы противника.

Уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

В российском военном ведомстве сообщили, что военнослужащие 79-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили пункт управления и точку запуска БПЛА ВСУ в Харьковской области.

Расположение ВСУ в одном из зданий вычислили операторы беспилотников, данные были переданы командованию.

«Расчет 122-мм гаубицы Д-30 получил команду к бою, и по пункту управления БПЛА ВСУ был нанесен удар. Кроме уничтожения позиции и точки запуска, был ликвидирован личный состав противника», — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что благодаря уничтожению точек запуска и управления БПЛА противника удается сократить их количество и обезопасить участок местности от воздействия ударных дронов ВСУ.

Разнесли инженерную технику ВСУ у Красного Лимана

Российские операторы беспилотников уничтожили роботизированные комплексы, квадроциклы и инженерную технику ВСУ в районе Красного Лимана, заявили в Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожение роботизированных комплексов, квадроциклов и инженерной техники ВСУ.

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на позиции на окраины Красного Лимана Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, рассказали в Минобороны, на Краснолиманском направлении расчет самоходной артиллерийской установки «Пион» уничтожил живую силу и технику ВСУ.

«В результате точного удара позиция, на которой были сосредоточены военнослужащие ВСУ, была полностью уничтожена вместе с личным составом. Также точное попадание вызвало интенсивный пожар и детонацию боекомплекта», — отметили в военном ведомстве.

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