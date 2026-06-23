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23 июня 2026 в 03:07

ВС РФ усилили давление у одного из ключевых населенных пунктов в зоне СВО

Марочко: ВС РФ за выходные усилили давление на украинские силы у Красного Лимана

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российские войска в минувшие выходные активизировали наступательные действия юго-западнее Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, подразделениям удалось продвинуться и закрепиться на новых позициях.

За истекшие выходные наши военнослужащие существенно усилили давление юго-западнее от Красного Лимана — уже есть продвижение и закрепление на новых участках местности, — сказал он.

Усиление давления на данном направлении стало возможным благодаря успешным действиям штурмовых групп и эффективной поддержке артиллерии. Противник несет значительные потери и пытается перебросить резервы для стабилизации обороны, однако российские подразделения сохраняют тактическую инициативу.

Марочко, проанализировав данные Минобороны РФ, уже отмечал, что за минувшую неделю российские силы нанесли серьезное поражение большей части украинских подразделений в Константиновке и Красном Лимане. Успешное закрепление на новых позициях создает предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь обороны ВСУ.

До этого стало известно, что освобождение Красного Лимана откроет российской армии путь к Славянску. В районе первого города несколько группировок украинских солдат уже находятся в окружении.

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