Украинский агент поплатился за шпионаж в Херсонской области Украинца приговорили к 12 годам колонии за военный шпионаж в Херсонской области

В Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж, сообщила пресс-служба областного суда в мессенджере МАКС. По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года осужденный передавал украинской разведке данные о расположении российских войск и техники, которые затем могли быть использованы для нанесения ударов.

Осужденный, будучи гражданином Украины и находясь в Херсонской области, целенаправленно собирал информацию о перемещении и расположении военной техники и личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которые готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Мужчины изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва состава.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб, который по заданию кураторов наблюдал за военными объектами в Московском регионе. По данным следствия, фигурант 2005 года рождения также участвовал в работе украинских кол-центров.