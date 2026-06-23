Косачев возмутился флагам Евросоюза на посольствах в Москве Косачев призвал задуматься об уместности флагов ЕС на посольствах в Москве

Нужно подумать, уместно ли выставление флагов Евросоюза на посольствах иностранных государств в Москве, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на открытии Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, которые транслировались на странице форума во «ВКонтакте», ЕС открыто называет себя противником РФ.

Сейчас в столице нашей Родины по-прежнему открыто <...> демонстрируются флаги Евросоюза, а не только национальные флаги этих стран. При том, что Евросоюз открыто провозглашает себя противником нашей страны и стороной в нашем конфликте с Украиной. Вот на эту тему я тоже бы предложил подумать, насколько это уместно, — заявил Косачев.

Ранее публицист Джей Би Шурк высказал мнение, что лидеры Канады, Великобритании, Франции и Германии — «четыре шута апокалипсиса», планомерно разрушающие экономику и свободы собственных граждан. Он констатировал, что европейские политики используют темы изменения климата и мнимую «российскую угрозу» в качестве оправдания тотальной слежки, цензуры и конфискации частной собственности.