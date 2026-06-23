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23 июня 2026 в 10:33

Опубликованы жесткие кадры с мощной стихией на дороге в Дагестане

Кадры мощного камнепада в Дагестане появились в Сети

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Появились кадры с обрушением скалы в Дагестане в на 43-м километре дороги «Буйнакск — Гимры — Чирката», передает Telegram-канал Baza. Сначала на проезд упало несколько небольших камней — автомобилисты попытались убрать их самостоятельно.

Затем камнепад повторился вновь. На кадрах видно, как на дорогу сначала скатываются отдельные небольшие куски породы, после их количество увеличилось. Следом откололся большой кусок скалы — он упал на дорожное полотно, поднялось большое облако пыли.

Ранее сообщалось, что последствия мощного торнадо в городе Кушве Свердловской области попали на видео. Число пострадавших увеличилось до 16 человек, населенный пункт оказался в эпицентре разрушительного смерча.

До этого в Челябинской области очевидцы засняли мощный торнадо, который обрушился на город Верхнеуральск. Это не первый случай торнадо в регионе. Так, в 2024 году смерч сломал более 10 опор ЛЭП, оставив без света многие населенные пункты.

Также жители сибирского города Томска столкнулись с нашествием мошкары. Отмечается, что обычные прогулки по городу превратились для местных в серьезное испытание.

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