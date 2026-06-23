На Западе заявили о растерянности судовладельцев из-за США и Ирана FT: судовладельцы растеряны из-за противоречивых указаний Ирана и США

Движение судов через Ормузский пролив возобновилось, однако судовладельцы находятся в растерянности из-за противоречивых указаний со стороны Ирана, США и западных страховых компаний, пишет Financial Times. Тегеран требует разрешения от Управления по делам пролива (под санкциями США) и грозит штрафами за отклонение от иранского маршрута. Вашингтон и страховщики, напротив, рекомендуют путь у Омана под прикрытием американской авиации, сказано в сообщении.

Судовладельцы и операторы оказались в затруднительном положении. Если они будут следовать указаниям страховщиков и властей США, следуя ближе к Оману, то рискуют столкнуться с вмешательством, задержанием или потенциальными враждебными действиями со стороны иранских властей, — говорится в статье.

По словам представителя танкерной отрасли, западные компании «стремятся использовать оманский маршрут», хотя «многие также рассматривают иранский в качестве варианта». В публикации говорится, что владельцы, операторы и страховщики пытаются найти баланс между безопасностью и соблюдением требований.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию, существовавшему до конфликта с США. По его словам, морскую артерию будет контролировать Тегеран, при этом соблюдая международные нормы.