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23 июня 2026 в 10:23

На Западе заявили о растерянности судовладельцев из-за США и Ирана

FT: судовладельцы растеряны из-за противоречивых указаний Ирана и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Движение судов через Ормузский пролив возобновилось, однако судовладельцы находятся в растерянности из-за противоречивых указаний со стороны Ирана, США и западных страховых компаний, пишет Financial Times. Тегеран требует разрешения от Управления по делам пролива (под санкциями США) и грозит штрафами за отклонение от иранского маршрута. Вашингтон и страховщики, напротив, рекомендуют путь у Омана под прикрытием американской авиации, сказано в сообщении.

Судовладельцы и операторы оказались в затруднительном положении. Если они будут следовать указаниям страховщиков и властей США, следуя ближе к Оману, то рискуют столкнуться с вмешательством, задержанием или потенциальными враждебными действиями со стороны иранских властей, — говорится в статье.

По словам представителя танкерной отрасли, западные компании «стремятся использовать оманский маршрут», хотя «многие также рассматривают иранский в качестве варианта». В публикации говорится, что владельцы, операторы и страховщики пытаются найти баланс между безопасностью и соблюдением требований.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию, существовавшему до конфликта с США. По его словам, морскую артерию будет контролировать Тегеран, при этом соблюдая международные нормы.

Мир
Иран
США
Ормузский пролив
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