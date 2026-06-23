В «Столото» раскрыли, кто чаще всех выигрывает в лотереи

В «Столото» раскрыли, кто чаще всех выигрывает в лотереи «Столото»: в лотерею чаще всего выигрывают строители и водители

В России чаще всего крупные суммы в лотерее выигрывают представители рабочих профессий, таких как строители или водители, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото». Эти люди обычно проводят свободное время с семьей и увлекаются активным отдыхом на природе, включая рыбалку и охоту.

Чаще всего удача сопутствовала строителям — 53 человека (9% от общего числа победителей). На втором месте оказались водители — 44 человека (7%), а на третьем — предприниматели — 37 человек (около 6%). Далее в рейтинге следуют менеджеры (35 человек, около 6%) и специалисты административно-хозяйственной сферы (27 человек, примерно 4%).

Аналитики подчеркнули, что победители ведут спокойный и размеренный образ жизни. Треть из них (215 человек) предпочитает проводить время с семьей, включая детей и внуков. Рыбалка, охота и отдых на природе также пользуются популярностью — об этом рассказали 57 победителей (9,1%). Спортом и другими физическими активностями увлекаются 49 человек (7,9%), а участком и садоводством — 45 победителей (7,2%). Ровно столько же респондентов (7,2%) любят путешествовать, а творчеством и рукоделием занимаются 30 человек (4,8%).

Ранее пресс-служба оператора «Национальной лотереи» сообщила, что в Санкт-Петербурге пенсионерка случайно нажала на рекламу лотереи и выиграла 5 млн рублей. Победительница рассказала, что раньше часто участвовала в розыгрышах.