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23 июня 2026 в 09:44

Проникшие в детский лагерь мужчины стали фигурантами уголовного дела

Дело о краже возбудили после проникновения группы мужчин в детский лагерь в Туве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Уголовное дело о краже возбуждено в Туве после нападения нескольких мужчин на детский лагерь «Таежный», передает пресс-служба МВД по Республике Тыва. По данным ведомства, проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к краже мобильного телефона у одного из воспитанников.

Сотрудниками полиции по факту кражи сотового телефона у воспитанника детского лагеря «Таежный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Тувы начала проверку после сообщения о противоправных действиях неизвестных мужчин в детском лагере Барун-Хемчикского района. Жалобы родителей появились в социальных сетях накануне. Дети, отдыхающие в лагере «Таежный» в Ак-Довураке, сообщили, что в ночь с 21 на 22 июня на территорию лагеря проникли пятеро мужчин, которые допрашивали детей, проверяли их вещи и карманы, а потом ушли, забрав часть имущества.

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