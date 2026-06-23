Пятеро мужчин проникли в детский лагерь и устроили допрос В Туве начата проверка сообщения о нападении пяти мужчин на детский лагерь

Прокуратура Тувы начала проверку после сообщения о противоправных действиях неизвестных мужчин в детском лагере Барун-Хемчикского района. Жалобы родителей появились в социальных сетях накануне. Дети, отдыхающие в лагере Таежный в Ак-Довураке, сообщили, что в ночь с 21 на 22 июня на территорию лагеря проникли пятеро мужчин, которые допрашивали детей, проверяли их вещи и карманы, а потом ушли, забрав часть имущества, пишет ТАСС.

По поручению прокурора республики Ботвинкина Евгения Борисовича прокуратура организовала проверку о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в одном из детских лагерей в Барун-Хемчикском районе, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что серьезные упущения руководства детского лагеря «Орленок» в Туве, где мужчина напал на детей, привели к травмам 14 человек. В связи с этим глава региона Владислав Ховалыг. В связи с этим он анонсировал внеплановую проверку всех детских лагерей Тувы. Ключевые требования для учреждений включают усиленную охрану периметра, работоспособность систем видеонаблюдения и тревожных кнопок, наличие полноценных ночных смен и строгий запрет на проникновение посторонних лиц.