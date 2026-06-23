Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 08:45

Пятеро мужчин проникли в детский лагерь и устроили допрос

В Туве начата проверка сообщения о нападении пяти мужчин на детский лагерь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура Тувы начала проверку после сообщения о противоправных действиях неизвестных мужчин в детском лагере Барун-Хемчикского района. Жалобы родителей появились в социальных сетях накануне. Дети, отдыхающие в лагере Таежный в Ак-Довураке, сообщили, что в ночь с 21 на 22 июня на территорию лагеря проникли пятеро мужчин, которые допрашивали детей, проверяли их вещи и карманы, а потом ушли, забрав часть имущества, пишет ТАСС.

По поручению прокурора республики Ботвинкина Евгения Борисовича прокуратура организовала проверку о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних в одном из детских лагерей в Барун-Хемчикском районе, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что серьезные упущения руководства детского лагеря «Орленок» в Туве, где мужчина напал на детей, привели к травмам 14 человек. В связи с этим глава региона Владислав Ховалыг. В связи с этим он анонсировал внеплановую проверку всех детских лагерей Тувы. Ключевые требования для учреждений включают усиленную охрану периметра, работоспособность систем видеонаблюдения и тревожных кнопок, наличие полноценных ночных смен и строгий запрет на проникновение посторонних лиц.

Регионы
Тува
детские лагеря
допросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заставил американские автоконцерны собирать ракеты для Пентагона
Иран и США приняли важное решение по итогам переговоров в Швейцарии
В «Столото» раскрыли, кто чаще всех выигрывает в лотереи
Алжирцы одержали первую победу на ЧМ-2026
«Собираются данные»: в России готовят доклад о военных преступлениях Киева
Удары ФАБ почти уничтожили группировку ВСУ
Путин раскрыл рецепт настоящей глобальной стабильности
Стало известно, в каких российских регионах нельзя будет купить алкоголь
Бойцы ВС РФ спасли беженку из Константиновки после обстрела ВСУ
В ГД заметили любопытную закономерность в отставках британских премьеров
Испанский политик назвал главную ошибку Запада на Украине
«Цена одного кадра»: МЧС сообщило о трагедии с подростком на Алтае
Названо число пострадавших после разрушительного торнадо в Кушве
Китай успешно вывел на орбиту новый технологический спутник
Пятеро мужчин проникли в детский лагерь и устроили допрос
Москвичам пообещали похолодание на буднях
«Особая коалиция»: в Индии выступили с важным заявлением о БРИКС
Известного российского режиссера внесли в базу «Миротворца»
Раскрыта жуткая деталь в подготовке теракта в Пятигорске
Готовивших теракт в Пятигорске по заданию Киева россиянок арестовали
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.